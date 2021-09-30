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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

30.09.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Terme, Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, İlkadım ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 13 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde dedektör köpeği Tumba ile yaptıkları aramada 16 kilo 134 gram kubar esrar, 89 kök kenevir bitkisi, 32 sentetik uyuşturucu ecza hapı, 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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