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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

23.09.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çarşamba, Terme, İlkadım, Bafra, Kavak ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 17 adrese dedektör köpeklerle operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 4 kilo 465 gram kubar esrar, 95 kök kenevir bitkisi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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