Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşılan M.B'nin üzerinde 41,40 gram metamfetamin ele geçirilmesinin ardından ikametgahına operasyon düzenledi.

Aramada 997,55 gram metamfetamin, 11 kapsül sentetik ecza hapı, 0,48 gram esrar, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ile çeşitli eşya ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde de uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen O.A'nın adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 13,25 gram metamfetamin, 0,85 gram sentetik kannabinoid, 1,87 gram esrar esrarlı sigara, uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan eşya bulundu.

Operasyonlarda O.A. ve M.B, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.



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