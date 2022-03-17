YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı yakalandı

17.03.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı yakalandı

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 19 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 2 bin 219 sentetik uyuşturucu ecza hap, 7 bin dolu makaron, 98 gram kubar esrar, 138 gram metamfetamin, 19 litre etil alkol, 4 litre sahte içki, 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Bitlis'te 12 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildiBitlis'te 12 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Samsun'da baraj gölünde 105 kilogramlık yayın balığı yakalandıSamsun'da baraj gölünde 105 kilogramlık yayın balığı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
12:48
İkindi
16:09
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Mart Perşembe

Selçuk Eczanesi
Ilkadim
Sosyal Meskenler Eczanesi
Ilkadim
Alper Eczanesi
Canik
Amasya Eczanesi
Atakum
Atakum Park Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir kaşığı yetiyor: Virüs ve bakterileri etkisiz hale getiriyor

Bir kaşığı yetiyor: Virüs ve bakterileri etkisiz hale getiriyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.