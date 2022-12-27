YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

27.12.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un merkez Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattığı belirlenen S.G. ve Ö.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaldığı otele operasyon düzenleyen ekipler, odalarında yaptıkları aramada 54,8 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi, şüphelileri gözaltına aldı.

İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde de şüpheli M.Ş'nin ikametinde yapılan aramada 3,32 gram sentetik uyuşturucu, 6 kapsül sentetik ecza hapı, 15 mermi ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Gözaltına alınan M.Ş, emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da aralarında muhtarlar ve kamu görevlilerinin olduğu 19 kişi gözaltına alındıSamsun'da aralarında muhtarlar ve kamu görevlilerinin olduğu 19 kişi gözaltına alındı
9 gündür kayıp kadın için özel ekip kuruldu9 gündür kayıp kadın için özel ekip kuruldu
Antalya'da yılbaşı tatili yoğun geçecekAntalya'da yılbaşı tatili yoğun geçecek
Anahtar Kelimeler:
Samsun Atakum İlkadım uyuşturucu

Samsun Namaz Vakitleri 27 Aralık Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:52
Öğle
12:40
İkindi
14:58
Akşam
17:19
Yatsı
18:46

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Salı

Kitaplı Eczanesi
Ilkadim
Yeni Lise Eczanesi
Ilkadim
Nevin Eczanesi
Canik
Pekşen Eczanesi
Atakum
Çiğdem Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.