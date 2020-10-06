Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi uyuşturucu hap ve esrarla yakalandı.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen E.C.E. ve F.Ö. isimli şahısların birlikte kullandığı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada; 840 adet kapsül sentetik ecza hap, 4 paket halinde 5,46 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 275 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili her iki şahıs gözaltına alınarak " uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

