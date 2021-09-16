YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

16.09.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Belediyeevleri Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen S.S'ye ait 2 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 13 kilo 894 gram esrar ile ruhsatsız av tüfeği ve 10 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından S.S. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim Meydanı'nda şaşkına çeviren görüntü! Herkesin önünde soyundularTaksim Meydanı'nda şaşkına çeviren görüntü! Herkesin önünde soyundular
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Samsun merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda 6 zanlı yakalandıSamsun merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 18 Eylül Cumartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:11
Öğle
12:34
İkindi
16:02
Akşam
18:47
Yatsı
20:08

Samsun Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cumartesi

Serap Eczanesi
Ilkadimcanik
Karadağlı Eczanesi
Ilkadimcanik
Faruk Eczanesi
Ilkadimcanik
Eylül Eczanesi
Atakum
Gümrükçüoğlu Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cep telefonuyla tuvalette geçirilen zaman hemoroit şikayetlerini artırıyor

Cep telefonuyla tuvalette geçirilen zaman hemoroit şikayetlerini artırıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesir'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı:

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı:

Van'da toptan gıda ve temizlik deposunda yangın

Van'da toptan gıda ve temizlik deposunda yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.