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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

05.10.2023 07:39 | Son Güncelleme:
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen ev, iş yeri ve araçlarda narkotik dedektör köpekleriyle arama yapıldı.

Aramalarda, 3 kenevir öğütme ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 kilo 250 gram kubar esrar, 7,5 gram metamfetamin, 14 kök Hint keneviri, bir miktar sentetik ecza hapı ile kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.Ö. tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 9 şüpheli hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

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Samsun uyuşturucu

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