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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

25.05.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen adreslerdeki aramada, bir miktar metamfetamin, sentetik uyuşturucu, esrarın yanı sıra 44 uyuşturucu hap, 583 kapsül sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar, 3 tüfek, 24 tüfek kartuşu ve 45 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Samsun uyuşturucu operasyonu narkotik

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