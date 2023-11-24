Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım, Atakum, Canik, Bafra ve 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 1982 sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca, 80 tabanca mermisi, 28,56 gram esrar, 6 esrarlı sigara, 10,50 gram sentetik uyuşturucu, 10,75 gram skunk, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız av tüfeği, 12 kartuş, 1 kama, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 5 aparat ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.