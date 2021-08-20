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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

20.08.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul'dan Samsun'a satış amaçlı uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi edinilen U.V, O.V, E.İ, N.K. ve M.T'nin bulunduğu araç, Bafra ilçesi girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 2,34 gram metamfetamin ve 292 gramı toz halinde 772,45 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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