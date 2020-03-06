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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 06.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu satın alanlara yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kullanmak için uyuşturucu satın alan ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan K.Ç, 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılan S.Ö, E.M, K.G, U.İ, Y.C. ve M.D. ile kullanmak için uyuşturucu satın aldığı öne sürülen B.U'yu gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu madde satın alan

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