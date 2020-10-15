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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 15.10.2020 17:50 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alından beş zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Ladik ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan beş şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan ikisi serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. ve T.T. adli kontrol şartı ile salıverildi, İ.Ö. ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Kent merkezi ile Ladik ilçesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ekip ve 28 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 59,6 gram metamfetamin, 49,83 gram esrar, 14,08 gram eroin, 18 kapsül sentetik hap, uyuşturucu kullanımına yarayan 9 aparat, ruhsatsız tabanca, 15 tabanca mermisi, 5 av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirilmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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