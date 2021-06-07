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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

07.06.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Bafra ilçesinde belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 126 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök kenevir, 7 gram kenevir tohumu, 5 sentetik ecza, 4 av tüfeği ile biri kurusıkı 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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