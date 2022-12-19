Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Atakum ilçesinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi şüpheliye yönelik çalışma yürüttü.

Şüpheli O.K'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 650 lira ele geçirdi. O.E.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Karşıyaka Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin 100 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki 3 zanlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

