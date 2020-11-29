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Samsun’da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 29.11.2020 19:23 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.Ç., H.T. ve M.T.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ile birlikte 329 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. E.Ç., H.T. ve M.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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