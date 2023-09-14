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Samsun'da yabancı uyruklu kişiyi gasbeden karı koca yakalandı

14.09.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un İlkadım ilçesinde yabancı uyruklu kişiyi gasbeden karı koca yakalandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Irak uyruklu K.Z.S.A.D'nin, Rasathane Mahallesi'nde bulunan ikametinde, 2 erkek ve 1 kadının kendisini darbedip kafasına silah kabzasıyla vurarak telefonunu ve 2500 lirasını zorla alındıklarını ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, gasp olayını tespit ettikleri H.A.Ö. ile eşi Ç.Ö'nün Atakum ilçesindeki bir ikamette olduğunu belirledi.

Polislerin geldiğini fark eden şüpheliler kaçmak isterken evlerinin duvarından atladıkları sırada yakaladı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve müştekiye ait cep telefonu ele geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun İlkadım gasp

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