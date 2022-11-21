YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da yabancı uyruklu sayısı azaldı

Samsun’da yabancı uyruklu sayısı azaldı

21.11.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının Mayıs ayında 35 bin 314 yabancı sayısıyla Karadeniz’de ilk sırada yer alan Samsun’da, Kasım ayı itibarıyla yabancı sayısı 10 bin 678 düşerek 24 bin 636’ya geriledi.

Samsun’da yabancı uyruklu sayısı azaldı

Bu düşüş oranı dikkate alındığında Samsun ’yabancı sayısının en hızlı azaldığı’ iller arasında yer aldı.

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde 1 milyon 340 bin 62 ’ikamet izni’ olan kayıtlı yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor. ’Geçici koruma’ altında ise 3 milyon 594 bin 134 Suriye uyruklu kişi bulunuyor. Samsun’da kasım ayında yabancı ve sığınmacı sayısı diğer aylara göre düşüşe geçse de yeniden Karadeniz Bölgesi’nde ilk sırada yerini koruyor.

2022 yılı Kasım ayında ikamet izni bulunan kayıtlı yabancı uyruklu sayısı 15 bin 413, geçici koruma altında olan Suriye uyruklu vatandaş sayısı ise 9 bin 223 olarak kayıtlara geçti. Buna göre Samsun, toplam 24 bin 636 yabancıya ev sahipliği yapıyor. Göç İdaresi Başkanlığı’ndan alınan verilere göre ikamet izni alan yabancılar Karadeniz’de en çok Samsun’da ikamet ediyor. Samsun ikamet izni bulunan kayıtlı yabancı uyruklu sayısı ile Türkiye’de 9. sırada yer alırken, ev sahipliği yaptığı Suriye uyruklu sayısı ile 28. sırada yer alıyor.

KADİM İLE ENTEGRASYON

Samsun’da yabancılara yönelik uyum faaliyetlerinin yürütülmesinde ve yabancıların yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmelerin sağlanması hususlarında görev yapan, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın katkılarıyla Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde Kardeşlik Akrabalık ve Dayanışma İletişim Merkezi (KADİM) açıldı. Bu merkez ile yabancılara eğitim ve sosyal uyum alanlarında danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Yabancılara yönelik bilgilendirme toplantıları ile eğitim seminerleri düzenlenerek uyum faaliyetleri yürütülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
göçmen

Samsun Namaz Vakitleri 22 Kasım Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:24
Öğle
12:26
İkindi
14:55
Akşam
17:18
Yatsı
18:42

Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Salı

Bengi Eczanesi
Ilkadim
Yeni Çiftlik Eczanesi
Ilkadim
Hasköy Nalan Eczanesi
Canik
Subaşı Eczanesi
Atakum
Öykü Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.