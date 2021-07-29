Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski savcı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski savcı Ü.U'nun yakalanması için İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan Ü.U. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

FETÖ hükümlüsü eski savcı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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