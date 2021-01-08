YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da yakalanan FETÖ/PDY hükümlüsü eski öğretmen tutuklandı

Samsun'da yakalanan FETÖ/PDY hükümlüsü eski öğretmen tutuklandı

08.01.2021 21:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yakalanan FETÖ/PDY hükümlüsü eski öğretmen tutuklandı

Samsun'da gözaltına alınan FETÖ/PDY hükümlüsü eski öğretmen cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, meslekten ihraç edilen sınıf öğretmeni M.Ç'yi yakaladı.

Çorum Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan ve "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Çorum'daki adli mercilere çıkarılan hükümlü, tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Samsun Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:53
Öğle
12:46
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:55

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Araştırma Eczanesi
Ilkadim
Canalp Eczanesi
Ilkadim
Hayat Eczanesi
Ilkadim
Gümüş Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Mahalleliler toplulaştırmaya karşı çıktı

Mahalleliler toplulaştırmaya karşı çıktı

Samsun’da sahte parayla yakalanan bir kişi gözaltına alındı

Samsun’da sahte parayla yakalanan bir kişi gözaltına alındı

15 yaşındaki çocuk çalıntı otomobille kaza yaptı: 1 yaralı

15 yaşındaki çocuk çalıntı otomobille kaza yaptı: 1 yaralı

Çarşambaspor’da transfer çalışmaları

Çarşambaspor’da transfer çalışmaları

Milli güreşçinin adı spor salonunda yaşayacak

Milli güreşçinin adı spor salonunda yaşayacak

Samsun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.