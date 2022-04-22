Samsun'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesinde yakalanan K.C.T'nin üzerinde yapılan aramada 40,54 gram metamfetamin ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelinin ikametinde de arama yapan ekipler, 4 paket halinde 1 kilo 222,59 gram esrar, esrarlı sigara ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 760 lira buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.C.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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