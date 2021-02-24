YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da yapı ruhsatı yüzölçümü yüzde 101,6 arttı

Samsun’da yapı ruhsatı yüzölçümü yüzde 101,6 arttı

24.02.2021 17:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun’da yapı ruhsatı yüzölçümü yüzde 101,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) açıkladığı verilere göre belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 93,7, yüzölçümü yüzde 101,6, değeri yüzde 134,3, daire sayısı ise yüzde 131,5 arttı.TUİK, 2020 yılı yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) açıkladığı verilere göre belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 93,7, yüzölçümü yüzde 101,6, değeri yüzde 134,3, daire sayısı ise yüzde 131,5 arttı.
TUİK, 2020 yılı yapı izin istatistiklerini açıkladı. Samsun’da yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılında toplam yüzölçümü 1 milyon 989 bin 12 metrekare iken; bunun 977 bin 360 metrekaresi konut, 682 bin 938 metrekaresi konut dışı ve 328 bin 714 metrekaresi ise ortak kullanım alanı oldu.

Yapı kullanma izin belgesi yüzde 31,4 azaldı
Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 27,4, yüzölçümü yüzde 31,4, değeri yüzde 21,9, daire sayısı yüzde 26,2 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 61,2’si konut alanı olarak gerçekleşti
Samsun’da yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılının on iki ayında toplam yüzölçümü 2 milyon 56 bin 6 metrekare iken; bunun 1 milyon 258 bin 785 metrekaresi konut, 412 bin 552 metrekaresi konut dışı ve 384 bin 669 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
12:53
İkindi
15:54
Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Derebahçe Eczanesi
Ilkadim
Güngörmüş Eczanesi
Ilkadim
Kamer Eczanesi
Ilkadim
Çelebi Eczanesi
Atakum
Pınar Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Vali Dağlı’dan muhtarla çağrı

Vali Dağlı’dan muhtarla çağrı

Samsun-Sinop yolunda refüj düzenleme çalışması

Samsun-Sinop yolunda refüj düzenleme çalışması

Vergi borçlarının yapılandırma ödemelerinde son günler

Vergi borçlarının yapılandırma ödemelerinde son günler

Hizmet binası haczinde son sözü istinaf söyleyecek

Hizmet binası haczinde son sözü istinaf söyleyecek

Murzioğlu: “Bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durabiliriz"

Murzioğlu: “Bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durabiliriz"

’Sahte basın kartı’ kullananlar dikkat

’Sahte basın kartı’ kullananlar dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.