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Samsun’da yapılan uygulamada 17 aranan şahıs yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 30.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye Duman Uygulaması kapsamında 234 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 164 iş yeri denetlendi, 2 bin 492 şahıs sorgulandı ve 17 aranan şahıs yakalandı.Uygulamada ayrıca 3 şahsa 561 TL idari para cezası uygulandığı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet fişek ve 1 adet kuru sıkı tabancaya el konulduğu duyuruldu.Samsun Valiliği tarafından uygulamaya yönelik yapılan açıklamada, “Emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sigara kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması maksadıyla ilimizde 29 Ocak 2020 çarşamba günü 10.00 - 16.00 saatleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve bağlılarınca 234 personel ile Türkiye Duman Uygulaması icra edilmiştir.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye Duman Uygulaması kapsamında 234 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 164 iş yeri denetlendi, 2 bin 492 şahıs sorgulandı ve 17 aranan şahıs yakalandı.
Uygulamada ayrıca 3 şahsa 561 TL idari para cezası uygulandığı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet fişek ve 1 adet kuru sıkı tabancaya el konulduğu duyuruldu.
Samsun Valiliği tarafından uygulamaya yönelik yapılan açıklamada, “Emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sigara kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması maksadıyla ilimizde 29 Ocak 2020 çarşamba günü 10.00 - 16.00 saatleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve bağlılarınca 234 personel ile Türkiye Duman Uygulaması icra edilmiştir. Uygulama esnasında nargile cafe, içkili yer, büfe, bakkal ve umuma açık 164 iş yeri denetlenmiştir. 2 bin 492 şahıs sorgulanmış, 17 aranan şahıs yakalanmıştır. 3 şahsa 561 TL idari para cezası uygulanmıştır. 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet fişek ve 1 adet kuru sıkı tabancaya el konulmuştur” ifadelerine yer verildi.

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