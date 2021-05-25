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Samsun'da yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı

25.05.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Samsun'da 11 şüpheli gözaltına alındı.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerinin ülke genelinde yasa dışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etme maksatlı kenevir bitkisi yetiştirildiği değerlendirmesi üzerine yapılan çalışmalar kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Ayvacık ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 3 kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği, 18 kök kenevir bitkisi, 34,74 gram esrar maddesi, 52 sentetik ecza hap, esrarlı sigara, 1,67 gram kenevir tohumu, hassas terazi ve 804 tabanca mermisi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli emniyete götürüldü.

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