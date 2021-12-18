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Samsun'da yaşlı kadını 1 milyon liralık altınını alarak dolandıran zanlı tutuklandı

18.12.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yaşlı kadını 1 milyon liralık altınını alarak dolandıran zanlı tutuklandı

Samsun’da yaşlı bir kadını, kendisini polis olarak tanıtıp yaklaşık bir milyon liralık altınını alarak dolandırdığı öne sürülen zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince, Samsun'da 82 yaşındaki Güsvent K'yi dolandırdığı iddiasıyla Şanlıurfa'da gözaltına alınan Mustafa Ş'nin emniyetteki ifadesi tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde ikamet eden Güsvent K, 26 Kasım’da telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin "adının suç örgütlerine karıştığını ve evinde bulunan altınları inceleyeceklerini" belirtmesi üzerine eve giden kişiye yaklaşık bir milyon lira değerindeki bilezik, gerdanlık, yüzük ile cumhuriyet, reşat, ata ve çeyrek altınlarının olduğu çantayı teslim ettiğini belirtmişti.

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