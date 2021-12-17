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Samsun'da yaşlı kadını telefonla 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı

17.12.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yaşlı kadını telefonla 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Samsun'da yaşlı kadını telefonla 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Samsun’da yaşlı bir kadını, kendisini polis olarak tanıtarak yaklaşık bir milyon liralık altınını alıp dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Saadet Caddesi'nde yaşayan Güsvent K'nin (82) 26 Kasım’da telefonla dolandırıldığı iddiasına ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Şüpheliyi tespit eden ekipler, Şanlıurfa’da belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Zanlı Mustafa Ş’yi yakalayan ekipler, Samsun’a getirdi.

Sağlık kontrolünün ardından Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde ikamet eden Güsvent K, 26 Kasım’da telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin "adının suç örgütlerine karıştığını ve evinde bulunan altınları inceleyeceklerini" belirtmesi üzerine eve giden kişiye yaklaşık bir milyon lira değerindeki bilezik, gerdanlık, yüzük ile cumhuriyet, reşat, ata ve çeyrek altınlarının olduğu çantayı teslim ettiğini belirtmişti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise başvurmuş, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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