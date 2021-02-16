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Samsun'da yaşlı kadının ilacını jandarma ekipleri teslim etti

16.02.2021 19:09 | Son Güncelleme:
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Samsun'da yaşlı kadının ilacını jandarma ekipleri teslim etti

Samsun'un Asarcık ilçesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilaçlarını temin edemeyen yaşlı kadına jandarma ekipleri destek oldu.

İlçenin Çulhaoğlu Mahallesi'nde oturan Zeynep Çulha, aşırı kar nedeniyle ilaçlarını temin edemeyince jandarma ekiplerinden yardım talep etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çulha'nın ilaçlarını alarak evine teslim etti.

Samsun Valiliği, yaptığı açıklamada, aşırı kar nedeniyle ilaçlarını temin edemeyen ve yardım edecek kimsesi de olmayan Zeynep Çulha'nın yardımına koşarak, ilaçlarını evine kadar ulaştıran jandarma personeline teşekkür etti.

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