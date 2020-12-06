Samsun'da Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım yaptı.

SASKİ Genel Müdürlüğü, gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak ve Samsun'un geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kavak, Ladik, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba ve Salıpazarı'nda yeni atık su arıtma tesisleri inşa eden SAKSİ, il genelinde atık su arıtma tesisini 27'ye çıkardı.

Toplam 140 milyon liralık yatırım olan Kavak, Ladik, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba ve Salıpazarı atık su arıtma tesisleri, uzaktan müdahale, tesise ait verileri depolama ve ekipmanların gerektiği zamanda devreye girip çıkmasını sağlayarak enerji tüketimini azaltan otomasyon gibi teknolojik sistemleri ile de dikkati çekiyor.

- "Tüm ilçelerinde arıtma tesisi olan Karadeniz'de tek, Türkiye'de ise beşinci kentiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilırmak ve Kızırırmak havzalarını korumak için yatırımlarına devam ettiklerini belirtti.