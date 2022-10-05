Samsun'da yıkılacak iş merkezinin altı otopark üstü yeşil alan olacak

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan iş merkezinin yıkılarak yerine, üstünün yeşil alan, altının otopark olacağı proje yapılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi ve çevre yollarıyla trafik sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yazılımı Türk mühendisler tarafından yapılan mekanik otoparklarla da park sorununa çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, yer altında inşa edilen 142 araç kapasiteli Subaşı Mekanik Katlı Otoparkı'nın ardından kentin önemli caddelerinden Bankalar Caddesi'ndeki Anakent İş Merkezi'nin olduğu alanı otopark yapmak için çalışma başlattı.

Başlayan yıkımın tamamlanmasıyla iş merkezinden boşalan alanda yer altına 3 katlı konvansiyonel otopark yapılacak. Üstü ise kafe ve yeşil alan olarak kente kazandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anakent İş Merkezi binasının kamulaştırma sürecinin tamamlandığını belirterek, "Müthiş bir proje hazırladık. Altı konvansiyonel otopark, üstü kafe restoran olacak. Proje tamamlanıp hizmete alındığında o alan tamamen bir meydan olarak halkımıza hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

