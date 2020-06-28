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Samsun'da yılda 25 bin ton doğal taş işlenerek mobilyaya dönüştürülüyor

SAMSUN HABERLERİ  | 28.06.2020 13:46 | Son Güncelleme

Samsun'da yılda 25 bin ton doğal taş işlenerek mobilyaya dönüştürülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası'nda yılda 25 bin ton doğal taş, işlenerek mobilyaya dönüştürülüyor.

Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası'nda Nebiyan Dağı'ndan çıkarılan granit işleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, yaptığı açıklamada, son 3 yılda makine ve araç parkurunu genişleterek Türkiye'nin birçok iline granit taştan oluşan eserler gönderdiklerini belirtti.

Nebiyan Dağı'ndan çıkarılan siyah granite vatandaşların da talebinin arttığını ifade eden Köksal, şunları dile getirdi:

"Talepler doğrultusunda bahçelerde kullanılmak üzere mangal, şömine, sallanan sandalye gibi ürünler de üretebiliyoruz. Tesiste büyük kaya parçalarını gelişmiş makineler ile keserek istediğimiz boyutta üretim sağlıyoruz. Sipariş üzerine firmalara, kişilere ve belediyelere satış yapıyoruz. Mobilya ve tasarım konusunda insanların ilgisini çeken ürünlerimiz şehirleri ve bahçeleri süslüyor."

Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası'nın örnek bir tesis olduğunu vurgulayan Köksal, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin birçok belediyesinden tesisimizi incelemeye geliyorlar. Bizim için gurur verici. 'Biz başardık siz de başarabilirsiniz' diyerek destek oluyoruz. Belediye eli ile böyle tesisin kurulması ayrıca onur verici. Özel sektör haricinde kamuda da bu işin yapılacağını gösterdik. Kentimizin ihtiyaç duyduğu mobilyaları üreterek büyük bir ekonomik tasarruf sağlıyoruz. Biz sadece kendi ihtiyaçlarımızı değil çevre belediyelerimizin özel projelerine buradan bedeli karşılığında malzeme verebiliyoruz. Piyasa değerinin altına bu çalışmaları imal ediyoruz."

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