Samsun'da yılda 25 bin ton doğal taş işlenerek mobilyaya dönüştürülüyor

"Talepler doğrultusunda bahçelerde kullanılmak üzere mangal, şömine, sallanan sandalye gibi ürünler de üretebiliyoruz. Tesiste büyük kaya parçalarını gelişmiş makineler ile keserek istediğimiz boyutta üretim sağlıyoruz. Sipariş üzerine firmalara, kişilere ve belediyelere satış yapıyoruz. Mobilya ve tasarım konusunda insanların ilgisini çeken ürünlerimiz şehirleri ve bahçeleri süslüyor."

Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası'nın örnek bir tesis olduğunu vurgulayan Köksal, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin birçok belediyesinden tesisimizi incelemeye geliyorlar. Bizim için gurur verici. 'Biz başardık siz de başarabilirsiniz' diyerek destek oluyoruz. Belediye eli ile böyle tesisin kurulması ayrıca onur verici. Özel sektör haricinde kamuda da bu işin yapılacağını gösterdik. Kentimizin ihtiyaç duyduğu mobilyaları üreterek büyük bir ekonomik tasarruf sağlıyoruz. Biz sadece kendi ihtiyaçlarımızı değil çevre belediyelerimizin özel projelerine buradan bedeli karşılığında malzeme verebiliyoruz. Piyasa değerinin altına bu çalışmaları imal ediyoruz."

