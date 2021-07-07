Samsun'da yıldırım isabet eden çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Samsun'un Asarcık ilçesinde yıldırım isabet eden 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eslina Değirmenci, dün Yeşilköy Mahallesi'ndeki hayvan çadırında babaannesinin yanında oynadığı sırada yıldırım düştü.

Yıldırımın isabet etmesi sonucu yaralanan Değirmenci, yakınları tarafından Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen küçük çocuk kurtarılamadı.

Değirmenci'nin cenazesinin otopsinin ardından Asarcık ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



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