Samsun'da YKS'ye girecek adaylara "19 Mayıs Lisesi" uyarısı

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs Anadolu Lisesinde girecek adayların adreslerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, YKS'ye girecek adayların Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesini karıştırabildiği, bu nedenle mağduriyet yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "19 Mayıs Lisesi İlkadım ilçesinde, 19 Mayıs Anadolu Lisesi ise 19 Mayıs ilçesindedir. Sınav giriş belgelerinde bu durumun mutlaka dikkate alınması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

