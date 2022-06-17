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Samsun'da YKS'ye girecek adaylara "19 Mayıs Lisesi" uyarısı

17.06.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Milli Eğitim Müdürlüğü: - "19 Mayıs Lisesi İlkadım ilçesinde, 19 Mayıs Anadolu Lisesi ise 19 Mayıs ilçesindedir. Sınav giriş belgelerinde bu durumun mutlaka dikkate alınması gerekmektedir"

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs Anadolu Lisesinde girecek adayların adreslerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, YKS'ye girecek adayların Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesini karıştırabildiği, bu nedenle mağduriyet yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "19 Mayıs Lisesi İlkadım ilçesinde, 19 Mayıs Anadolu Lisesi ise 19 Mayıs ilçesindedir. Sınav giriş belgelerinde bu durumun mutlaka dikkate alınması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

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