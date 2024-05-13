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Samsun'da yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA AA
13.05.2024 15:54
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Samsun'da yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsü ile Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Derecik Mahallesi'nde gerekli güvenlik tedbirlerini alarak durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, valiz içinde 1 kilo 540 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Otobüste yolcu olarak seyahat eden şüpheli Y.S. ise gözaltına alındı.

Samsun'da yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
Samsun uyuşturucu yolcu otobüsü narkotik

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