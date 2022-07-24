Samsun’da yunusların tekneye eşlik etmesi görüntülendi

Samsun’un 19 Mayıs ilçesi açıklarında balıkçı teknesine yunuslar eşlik etti.

Dereköy Limanı’nda teknesinin bakımını yaptıktan sonra motorlarının açılması İçin Karadeniz’e açılan Oğuzhan Karaman’ın teknesine 3 yunus eşlik etmeye başladı.

Karaman ise yunusların kendilerine eşlik etmesini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, yunusların teknenin yanında ilerledikleri ve kısa süreli suya dalıp çıktıkları yer alıyor.​​​​​​​

Denizde ilerleyen yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz