YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da yurtta kalan üniversite öğrencilerine Kovid-19 aşısı yapılıyor

Samsun'da yurtta kalan üniversite öğrencilerine Kovid-19 aşısı yapılıyor

03.10.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşı biriminde görevli Dr. Zahide Yavuz: - "Gençler sosyal hayatta oldukça aktifler. Bu kişilerin enfekte olması hastalığın yayılmasına maalesef olumsuz bir katkı sağlıyor. Bunun için gençlerin aşılanması bizim için çok önemli"

Samsun'da yurtlara yerleşen üniversite öğrencilerine Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Kentte, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu ile Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda Atakum İlçe Sağlık İl Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda, isteyen öğrencilere Kovid-19 aşısı ve bilgilendirme çalışması yapılıyor.

Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Birimi'nde görevli Dr. Zahide Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketlerinden gelerek yurtlara yerleşen öğrencilere aşı hizmeti sunduklarını söyledi.

Yavuz, "Öğrencilere, özellikle yurt içi bulaşı önlemek için aşının öneminden bahsediyoruz. Öğrencilerin standımıza ilgisi var. Kesintisiz, sağlıklı, devamlı ve güvenli bir eğitim öğretim hayatı için bütün akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin, yurt ve okul personelinin aşı olmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Yavuz, aşı konusunda öğrencilerin merak ettiği sorulara da stantlarda cevap verdiklerini aktararak, "Aşının etkilerini, yan etkilerini öğrenmek isteyenler var. Bu konuda öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. Tercih ettiği aşıyı hemen uygulayabiliyoruz. Gençler hayatın içinde aktif rol alan bir kesim. Sosyal hayatta oldukça aktifler. Bu kişilerin enfekte olması, hastalığın yayılmasına maalesef olumsuz bir katkı sağlıyor. Bunun için gençlerin aşılanması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Aşı olan üniversite öğrencilerinden Ebrar Aleyna Angın ise, "Yüz yüze eğitim olduğu için çok mutluyuz. Bir şekilde bu duruma adapte olmamız gerekiyor. O yüzden aşımızı olmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
PARTNERJürinin paylaşamadığı yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurduJürinin paylaşamadığı yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurdu
Samsun'da 1997 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildiSamsun'da 1997 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Samsun Aşı

Samsun Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazar

İmsak
05:02
Sabah
06:26
Öğle
12:29
İkindi
15:44
Akşam
18:21
Yatsı
19:41
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.