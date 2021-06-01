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Samsun'da zabıta ekipleri hasta ve yaşlı kadının pazar alışverişini yaptı

01.06.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da zabıta ekipleri hasta ve yaşlı kadının pazar alışverişini yaptı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, hastalığı sebebiyle evinden çıkamayan yaşlı kadın için pazar alışverişi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler yardım isteyen İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Emine Gülce'yi önce evinde ziyaret etti, ardından sipariş ettiği sebze ve meyveleri alıp kendisine götürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülce, ekiplere teşekkür ederek, "Astım, KOAH, parkinson, yüksek tansiyon ve şeker hastasıyım. Ayağımda platin var. Düşmeden dolayı nefes alamıyorum. 2-3 senedir pazar nedir bilmiyorum. Dışarıya sadece ilaç yazdırmaya çıkabiliyorum. Çözüm merkeziyle görüştüm. Pazar alışverişimi göremediğimi, ihtiyacım olduğunu söyledim. Hemen zabıtayı yönlendirdiler. Gelip pazar alışverişimi yaptılar. Allah razı olsun, aradığım zaman geliyorlar. Sıcak yemeğim geliyor. Evim de temizleniyor." ifadelerini kullandı.

Zabıta komiseri Berati Bal ise yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara ellerinden geldiğince yardım yaptıklarını anlatarak, "Zaman zaman sağlıkla ilgili sıkıntısı olup hastaneye gidemeyen, ilaçlarını alamayan, evinden çıkamayan insanlarımız olabiliyor. Özellikle pandemi sürecinde bu tür çok sık yardımlarda bulunup destekler veriyoruz. Bize gelen her talebi yerine getirmeye çalışıyoruz. Emine teyzeyi kendi annemiz yerine koyduk. Pazar alışverişini yapıp teslim ettik. Bundan sonra da kendisini takip edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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