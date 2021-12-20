Samsun'da "Zehir-2" operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen "Zehir-2" operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde, ülke genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan adreslere yönelik düzenlenen "Zehir-2" operasyonu kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen 10 adreste arama yapıldı.

Ekipler, aramalarda çeşitli ebatlarda toplam 103 şişe sahte içki, 2 şişe viski aroması, 8 içki kiti, 50 folyo kapak, 48 boş şişe, 107 sahte TAPDK bandrolü, 211 sahte yabancı içki bandrolü, 340 sahte kapak etiketi, 500 sahte şişe etiketi, yarısı kesilmiş damacana, huni ve maşrapa ele geçirdi.

Operasyonda, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

