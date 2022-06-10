Samsun'da ZİHA ile çeltik ekimi yapılıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ile tarım alanlarını ilaçlama çalışmalarının ardından çeltik ekimine de başlandı.

Vali Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarında yer alan, Türkiye'nin en önemli ovalarından üçüne sahip Samsun'da tarımın yeni teknolojiye uygun yapılmasının önem taşıdığını belirtti.

ZİHA'larla tarımda bir devrim yaşandığını, bu devrimle tarım tarihinin yeniden yazılacağını anlatan Dağlı, şöyle devam etti:

"Geleneksel yöntemlerin aksine ürünü daha fazla koruyan, daha etkili uygulamaya olanak veren ve daha sağlıklı büyüme süreci sağlayan ZİHA, insan faktörüne bağlı hataların ve verim kaybının tamamen önüne geçerek riski en aza indirecektir. Haznesine tek seferde aldığı yaklaşık 30 kilogram tohumla 1,5 dönümlük arazide homojen ekim yapabilen dron, haznesindeki tohum bittiğinde ikmal için kenara gelme, sonra kaldığı yerden ekime devam edebilme özelliğine de sahip. Bu sayede belirlenen koordinatların içinde tohum düşmemiş hiçbir nokta bırakmıyor."

Çeltikte tava ekiminde işçiliğin zor olduğunu, suyla kaplı arazide traktörle ekimde zahmet çekildiğini vurgulayan Dağlı, "ZİHA teknolojisi, mazot kullanmayacağı için girdi maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra tohum sarfiyatı, zaman ve iş gücü bağlamında da çiftçilerimize ve ülke ekonomimize büyük tasarruf imkanı sağlayacaktır. Ürüne verim, toprağa sağlık, tarıma değer ve çiftçiye güç vereceğine inandığım bu teknolojinin gelecek yıldan itibaren çok daha fazla çiftçimiz tarafından kullanılması ve yaygınlaşması için gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dağlı, ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Samsun'da da toplumun teknolojiye ilgisini artırmayı önemsediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST 2022'nin önemli bir fırsat ve büyük bir birikim olacağına, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ortaya koydukları projelerle tarımdan savunmaya, ulaşımdan sanayiye kadar pek çok alanda insanımızın hayatını kolaylaştıracak, ülke ekonomimize katma değer sağlayacak, geleceğe yön verecek başarılara imza atacağına inanıyorum."​​​​​​​

