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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 16.12.2020 00:18 | Son Güncelleme

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Enver K'nin kullandığı 34 BH 5489 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu İlkadım Bulvarı'nda kontrolden çıkıp ters yöne dönerek arkadan gelen Nizamettin T. idaresindeki 55 RV 201 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören Nuri D'nin diğer araçlara çarpmamak için 55 AER 514 plakalı aracını durdurması üzerine otomobili Murat Ş'nin kullandığı 55 AUH 26 plakalı araçla çarpıştı.

Yağıştan dolayı meydana gelen kazaya arkadan gelen 3 araç daha karıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

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