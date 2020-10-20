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Samsun'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 20.10.2020 15:22 | Son Güncelleme

Samsun'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Ş. idaresindeki 52 AAN 992 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu sanayi ışıklarında Hüseyin Y'nin kullandığı yabancı plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yabancı plakalı otomobil, önündeki Mehmet K'nin kullandığı 55 KM 721 plakalı kamyonete vurdu. Kamyonet de Coşkun K. yönetimindeki 55 BL 377 plakalı otomobile çarptı.

Zincirleme trafik kazasında, yabancı plakalı otomobilde bulunan Kadir Y. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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