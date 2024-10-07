Samsun'da zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Samsun-Ordu kara yolunda Rüstem G. (49) idaresindeki 55 EE 588 plakalı otomobilin arkasından çarptığı araç, kaza yerinde durmayarak uzaklaştı.
Bu esnada Taha Yasin Z. idaresindeki 55 ABM 198 plakalı otomobil Rüstem G'nin, Murat K. yönetimindeki 55 AAS 444 plakalı otomobil de Taha Yasin Z'nin aracına çarptı.
Kazada sürücülerden Rüstem G. ve Murat K'nin yanı sıra otomobillerde bulunan 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan 16 yaşındaki Salih G, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.