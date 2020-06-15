YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’daki DEAŞ operasyonu

Samsun’daki DEAŞ operasyonu

SAMSUN HABERLERİ  | 15.06.2020 15:33 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan Irak uyruklu 9 zanlı adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 10 zanlıdan 9’u adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince,12 Haziran’da İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri sorgusun ardından sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu A.Y.S.S, F.N.H.A.O, B.S.S.S, B.S.H.O, B.H.S.S, F.G.H.A.O, F.Y.M.A.N, W.A.M.M, M.A.M.M. ve T.A.A.A. gözaltına alınmış, zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Samsun Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
02:52
Sabah
04:54
Öğle
12:40
İkindi
16:41
Akşam
20:16
Yatsı
22:09

Samsun Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Anadolu Eczanesi
Ilkadim
Bahar Eczanesi
Ilkadim
Ömer Eczanesi
Ilkadim
Simge Eczanesi
Atakum
Yaşam Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Balıkçılar ve dalgıçlar kutlamalara renk kattı

Balıkçılar ve dalgıçlar kutlamalara renk kattı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Şehit için hayrat çeşmesi

Şehit için hayrat çeşmesi

Çarşamba’da Perşembe Günü De Okullar Tatil

Çarşamba’da Perşembe Günü De Okullar Tatil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.