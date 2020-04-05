YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'daki ev yangını cep telefonu kamerasında

Samsun'daki ev yangını cep telefonu kamerasında

SAMSUN HABERLERİ  | 05.04.2020 22:52 | Son Güncelleme

Samsun'daki ev yangını cep telefonu kamerasında

Samsun'un Atakum ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Esenevler Mahallesi 373. Sokak'ta yalnız yaşayan Fatma Caner'in (71) ikametinin çatı henüz belirlenemeyen nedenle katında yangın çıktı.

Caner, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın, cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.

Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Malatya'da sağlıkçılardan 'penguen dansı'Malatya'da sağlıkçılardan 'penguen dansı'
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Atakum cep telefonu kamerası Ev yangını Samsun

En Çok Okunan Yerel Haberler

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Karantinaya alınan köyde tespit ve test çalışması yapılıyor

Karantinaya alınan köyde tespit ve test çalışması yapılıyor

Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı

Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı

Giresun’da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Giresun’da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

Freni boşalan kamyon ormana daldı

Freni boşalan kamyon ormana daldı

Samsun Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:02
Öğle
12:42
İkindi
16:19
Akşam
19:12
Yatsı
20:35

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Albayrak Eczanesi
Ilkadim
İlkadım Eczanesi
Ilkadim
Sahara Eczanesi
Ilkadim
Gümüş Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

PTT önünde kuyruk oluşturan bin TL destek ödemesi evlerde yapılacak

PTT önünde kuyruk oluşturan bin TL destek ödemesi evlerde yapılacak

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun’da polisten kaçarken yanan araçtaki uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Samsun’da polisten kaçarken yanan araçtaki uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı

100 Kombine Bilet Alıp Taraftara Bağışladı

100 Kombine Bilet Alıp Taraftara Bağışladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.