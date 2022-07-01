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Samsun'daki üretim çiftliğinden doğaya 53 yılda 340 binden fazla sülün salındı

01.07.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda her yıl 14 bin sülün yetiştirilerek birçok ile gönderiliyor

İLYAS GÜN - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, neslinin azalması üzerine 53 yıl önce yakalanan 9 sülünle Samsun'da başlanan üretim kapsamında bugüne kadar 340 bin 441 sülün yetiştirilip doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 1969'da nesli hızla azalan sülün sayısını artırmak için Samsun'da doğada yakalanan 9 sülünle üretime başladı.

Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda bugüne kadar yetiştirilen 340 bin 441 sülün, Samsun'un yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinde biyolojilerine uygun sahalara bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürü Mevlüt Özyanık, AA muhabirine, insanoğlunun var olduğu günden beri doğaya müdahale ederek çehresinin değişmesine yol açtığını söyledi.

Nüfusun ve sanayileşmenin artması ile düzensiz avlanma gibi nedenlerin birçok yabani hayvan türünün yok olmasına ya da bu tehlikeyle karşı karşıya kalmasına yol açtığını vurgulayan Özyanık, "Bakanlığımız, yerli kuşlarımızdan nesli hızla azalan sülünü üreterek doğaya salmak, doğada desteklenmesini yapmak amacıyla üretim istasyonları kurmuş. Bunlardan biri de Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu. İstasyonumuz 1,1 hektar alanı kapsıyor. Yıllık 14 bin sülün üretim kapasitesi bulunuyor." dedi.

Erkek ve dişi sülünlerin görünümlerinin farklı olduğunu anlatan Özyanık, şöyle devam etti:

"Erkekleri çok renkli, uzun kuyruklu, süslü bir kuş olup, baş ve boynu koyu yeşil, madeni lacivert parıltılıdır. Dişileri kül rengi, açık veya koyu kahverengi, gri tonlarda açık ve koyu konsantre renklerle dikkati çeker. Kanatları küçük olmasına rağmen hızlı uçabilmekte fakat uzun mesafe katedememektedir. Sülünlerin dünyada en yaygın bulunan türü, halkalı ve Kafkas sülünüdür. Kafkas sülünleri ülkemizin yerli kuşlarındandır. Doğu Karadeniz ve Marmara bölgelerinde tarlaların ormanla karıştığı yerlerdeki kısa boylu bitkilerin dibi ve buradaki sulak alanlar, açık araziler, ağaçlık araziler, ağaçlık ve fundalıklar ile orman kenarlarında yaşarlar."

Özyanık, sülünlerin üreme döneminin martta başlayıp haziran sonuna kadar sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Normal şartlarda kuluçka süreleri 24 gündür. Çıkan civcivler, gerekli sıcaklık, ışık ve havalandırma ortamının sağlandığı büyütme kafeslerine alınır. Uygun büyüklüğe ulaşan civcivler doğaya salınma dönemine gelene kadar yaşlarına uygun yemlerle beslenerek büyütülür. Doğaya salınma zamanı gelen sülünler, uyum ve adaptasyonunu, kanat gelişimini tamamlaması için doğal yaşam ortamlarına benzer yerde hafta geçirmekte, 8-10 haftalıkken doğaya yerleştirmeleri yapılmaktadır. Sülünler, tahsis programı dahilinde Türkiye'nin birçok ilinde değişik dönemlerde biyolojilerine uygun sahalara belirtilen kriterler çerçevesinde yerleştirilmektedir. 2022'de de 14 bin sülün üretilerek, Giresun, Ordu, Kastamonu, Karabük, Trabzon, Rize, Artvin, Zonguldak, Batman, Diyarbakır, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Samsun'da temmuz ve ağustosta doğaya yerleştirilmeleri planlanıyor."

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Anahtar Kelimeler:
doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü sülün

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