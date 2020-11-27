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Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında biri kadın 3 şüpheli yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 27.11.2020 14:09 | Son Güncelleme

Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında biri kadın 3 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki ikametinden uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen A.M'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 354,75 gram sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca mermisi ele geçirdi.

Zanlı A.M. gözaltına alındı.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki ikametlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen Y.K. ve S.K'nin adresindeki aramada ise 271,92 gram esrar, 137,3 gram kokain ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan kadın şüpheli S.K. ile Y.K. emniyete götürüldü.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında biri kadın 3 şüpheli yakalandı

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