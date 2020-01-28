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Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 28.01.2020 17:51 | Son Güncelleme

Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde B.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

B.Ç'ye ait ikamete operasyon düzenleyerek arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 24 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde ise uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen O.S. ve T.A. ile irtibat kuran 3 kişiyi yakalayan ekipler, zanlıların üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu buldu.

Şüpheliler "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten salıverildi.

Ekipler soruşturmanın devamında O.S. ve T.A'yı üzerlerinde bir miktar uyuşturucuyla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S. ve T.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun Uyuşturucu Operasyonu

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