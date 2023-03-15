Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sungurlu Mahallesi'ndeki 17 ev ve eklentilerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 323 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 98 tabanca fişeği, 6 şarjör, ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Vali Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini tebrik ederek, Samsun'da uyuşturucuyla mücadeleye sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

