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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

15.03.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sungurlu Mahallesi'ndeki 17 ev ve eklentilerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 323 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 98 tabanca fişeği, 6 şarjör, ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Vali Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini tebrik ederek, Samsun'da uyuşturucuyla mücadeleye sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

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Samsun Çarşamba uyuşturucu jandarma

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