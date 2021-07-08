YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

08.07.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik aldıkları istihbarat üzerine çalışma yürüttü.

Yeni Mahallesi'nde bir aracı durduran ekipler, araçta ve zanlıların ikametlerinde yaptıkları aramada 322 kapsül sentetik ecza hapı, 36 uyuşturucu hap, 2 paket halinde 1,09 gram esrar, 0,08 gram metamfetamin, esrarlı sigara, ruhsatsız tabanca ve 28 tabanca mermisi ele geçirdi.

Araçta bulunan G.N.Y. isimli kadın ile İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.N.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniğiSosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Samsun'daki nüfus müdürlükleri "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yenilendiSamsun'daki nüfus müdürlükleri "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yenilendi
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:05
Sabah
05:03
Öğle
12:45
İkindi
16:44
Akşam
20:17
Yatsı
22:06

Samsun Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Meydan Eczanesi
Ilkadimcanik
Rendeci Eczanesi
Ilkadimcanik
Nar Eczanesi
Ilkadimcanik
Öncü Eczanesi
Atakum
Şifa Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.