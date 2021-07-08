Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik aldıkları istihbarat üzerine çalışma yürüttü.

Yeni Mahallesi'nde bir aracı durduran ekipler, araçta ve zanlıların ikametlerinde yaptıkları aramada 322 kapsül sentetik ecza hapı, 36 uyuşturucu hap, 2 paket halinde 1,09 gram esrar, 0,08 gram metamfetamin, esrarlı sigara, ruhsatsız tabanca ve 28 tabanca mermisi ele geçirdi.

Araçta bulunan G.N.Y. isimli kadın ile İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.N.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

