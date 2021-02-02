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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

02.02.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Yenidoğan Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen kişilerin ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 pakette 53 gram sentetik uyuşturucu, 30 sentetik hap, hassas terazi, 3 uyuşturucu içme aparatı, paketlemede kullanılan çok sayıda materyal ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1030 lira ele geçirildi.

Şüpheliler A.A, B.A.E, A.C.Ö. ve Y.P.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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