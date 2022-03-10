Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı adliyede

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezi ile Havza ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi.

Ekipler, 8 Mart'ta sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada 5 şüpheliyi yakalamış, operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilmişti.



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